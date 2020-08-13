Футболист подал заявление в местную полицию

Федор Смолов лишился часов стоимостью €300 тыс. после гостевого матча "Сельты", в которой сейчас выступает, против "Эспаньола". Как отмечает источник, инцидент произошел еще 19 июля, однако недавно стало известно, что спортсмен подал заявление в полицию.

Вечером футболист решил прогуляться по Барселоне. Он прохаживался по Олимпийскому порту – району, который, считается визитной карточкой города, – как вдруг его окружила группа молодых людей. Налетчики "отжали" часы и скрылись. В заявлении спортсмена указано, что стоимость похищенного аксессуара составляет почти треть миллиона евро.

Как отмечает источник, в инциденте замешана банда – организованная группа так называемых "часовщиков", которые действуют в пределах одного района Барселоны. Многие из них работают по конкретным поручениям: преступникам дают наводку о том, какие драгоценности представляют интерес и где их раздобыть.

Большинство преступников – уроженцы Северной Африки, молодые мигранты. Они сбывают краденое, иногда даже не пытаясь разобраться в стоимости. Такие товары покупают представители преступных организаций, которые и "крышуют" их. Это головная боль для каталонской полици: из-за разрозненности банд сложно работать, отмечает El Caso.

Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса Федор Смолов покинул Испанию, как только стало известно о вспышке эпидемии в стране. Главный тренер "Сельты" осудил поступок своего подчиненного.