Самый дорогой наставник: сколько Градский зарабатывал на "Голосе"

Его коллеги по цеху получали значительно меньше

Ни для кого не секрет, что Александр Градский оставил после себя не только богатое творческое наследие, но и внушительное состояние. Совсем скоро исполнится два года со дня кончины артиста, а его родные до сих пор не могут поделить роскошное имущество.

Как известно, общая стоимость наследства Градского насчитывает около миллиарда рублей. Те, кто знал Александра Борисовича близко, утверждали, что основную часть его доходов составляли гонорары за работу на телевидении. А на шоу "Голос", подарившем певцу новую волну славы, он и вовсе был самым высокооплачиваемым наставником.

В судейском кресле любимой зрителями музыкальной программы шансонье провел много лет. Первый сезон шоу стартовал на экранах в 2012 году, и уже тогда Градский занимал почетное место в команде наставников. Многим зрителям проект буквально открыл певца с незнакомой ранее стороны. А Александру Борисовичу, в свою очередь, эта работа принесла новых почитателей и внушительный заработок.

Согласно информации, опубликованной СМИ, Градский получал за съемки в программе значительно больше коллег по судейским креслам. Говорили, что один его съемочный день стоил около семи тысяч долларов. Впрочем, сам певец не давал никаких комментариев по поводу этих слухов.

Ранее "Утро.ру" писали о том, сколько миллионер Градский зарабатывал на корпоративах.