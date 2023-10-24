Бывшая жена Градского останется в нищете: отказали в деньгах

Суд не удовлетворил иск экс-супруги знаменитого артиста на наследство

Ольга Градская (Фартышева), третья жена Александра Градского, недавно скончавшегося народного артиста России, осталась без солидных средств, на которые, судя по настойчивости, отчаянно рассчитывала.

Последнее заседание Тверского суда столицы прошло совсем не с тем результатом, на который, видимо, рассчитывала дама. Суд отклонил ее иск на право получить солидную долю оставшихся после смерти состоятельного Градского миллионов. Двадцать лет брака (поженились супруги в 1980 году) во внимание не приняли.

Это заявление в суд – далеко не первое от третьей "бывшей". Год назад Ольга Фартышева-Градская уже пыталась добиться от вдовы артиста Марины Коташенко и собственных детей, сына Даниила и дочери Марии, признать как общее имущество жилые и нежилые здания, а также земельные участки, оставшиеся после смерти Градского.

Кроме того, экс-супруга артиста категорически настаивала на том, чтобы исключить из общего наследства половину имущества, которое Градский нажил за годы брака с ней, и передать ей право на все это.

Напомним, Александр Градский, народный артист РФ, умер на 73-м году жизни в ноябре 2021 года.

Ранее "Утро.ру" писало, что Градского называли самым дорогим наставником на шоу "Голос", и озвучило сумму заработков артиста на этом проекте.

