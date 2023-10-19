Собака и наследство: что не поделили близкие покойного Гришечкина

Дочь и друг умершего недавно актера до сих пор не могут прийти к согласию

Единственная дочь умершего в сентябре актера Вячеслава Гришечкина и его директор продолжают конфликтовать по поводу наследства ушедшего. Мирного решения вопроса, судя по всему, еще долго не случится.



Первой темой конфликта стал пес Беня, любимец артиста. Максим Миллер, директор Вячеслава, возмутился тем, что Ольга, дочь его друга, пустила ложный слух о плачевном состоянии собаки, тогда как за тем нормально ухаживали и помогали справиться с потерей любимого хозяина. Теперь Миллер переживает за судьбу четвероногого друга, не зная, куда дела собаку девушка.

Вторым камнем преткновения стали похороны актера. Прах до сих пор не предали земле, хотя на этот счет есть четкое распоряжение Гришечкина, желавшего упокоиться на Новодевичьем кладбище рядом с последней женой. Правда, по словам людей из близкого окружения актера, его дочь наконец начала хлопотать о захоронении.

На церемонии прощания с Вячеславом Гришечкиным Ольга и Максим держались подальше друг от друга, а их конфликт по-прежнему продолжается. Миллер даже уверен, что его друга можно было спасти, если бы вовремя обратились к медикам. По его словам, после проблем с сердцем Вячеславу просто необходимо было дать возможность восстановиться, как это бывает у тех, кто перенес инсульт.

Напомним, что перед смертью Гришечкин записал трогательное послание к своей возлюбленной.

