Женщине больше негде жить

Народный артист России Алексей Булдаков ушел из жизни 3 апреля 2019 года, оставив после себя богатейшее духовное, а также материальное наследство. Миллионы телезрителей запомнили его благодаря блистательно сыгранным ролям в картинах "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки", "Особенности национальной политики" и другим.

Алексей Булдаков завещал все свое имущество супруге Людмиле. Женщина после кончины мужа получила в наследство несколько объектов недвижимости, в том числе, два загородных коттеджа и квартиру в Москве.

Один особняк она продала после похорон супруга, второй сдала в аренду, чтобы обеспечить себе безбедную старость. Сама же жена звезды поселилась в столичной квартире. До недавнего времени у нее не было проблем, однако вдруг выяснилось страшное.

Как оказалось, вдова Алексея Булдакова лишилась многомиллионного наследства. Формально женщине негде жить, потому что недвижимость больше не является ее собственностью. Об этом в эфире программы "Эксклюзив" на Первом канале рассказал друг семьи.

"У нее нет квартиры, нет дома и нет земли", – отметил Алексей Гладкий.

Он подчеркнул, что право собственности у вдовы Алексея Булдакова прекратилось в декабре минувшего года. Однако об этом, по словам друга семьи, стало известно случайно, во время оформления документов. Что конкретно произошло, пока остается загадкой.



Ранее мы рассказывали, что вдова Алексея Булдакова распродает имущество на фоне слухов о романе с аферистом.