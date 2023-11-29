Экс-супруга Градского Ольга заявила об отсутствии штампа о разводе в паспорте

Экс-супруга Градского Ольга заявила об отсутствии штампа о разводе в паспорте
Александр Градский. Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/www.globallookpress.com
Теперь она претендует на многомиллионное наследство артиста

Бывшая жена Александра Градского Ольга в интервью Малахову рассказала, что после развода в 2001 году так и не оформила официально этот факт, поэтому в ее паспорте до сих пор стоит лишь штамп о замужестве.

По её словам, они с Градским договорились сохранить прежние дружеские отношения и общались все эти годы, как близкие люди: отмечали вместе праздники, часто созванивались, не отказывали друг другу в поддержке. Ольга знала, что всегда может рассчитывать на помощь Градского, если у нее возникнут какие бы то ни было проблемы. 

Ольга признается, что Александр даже не раз звал ее вернуться, но она не решалась, поскольку у него случались новые романы. В то же время музыкант очень нуждался в любящей и заботливой жене рядом.

"Если человек демонстрирует какие-то новые отношения, как вернуться?" – размышляет экс-супруга артиста.

Теперь, после кончины Градского, Ольга намерена заняться разделом имущества, которое они так и не поделили после бракоразводного процесса 21 год назад. Однако пропуск трехлетнего срока исковой давности может стать серьезным препятствием для ее цели.

Ранее сообщалось о новом скандале вокруг наследства Градского.

Источник: передача "Малахов"
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