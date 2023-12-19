Галкин смачно плюнул в Вайкуле: "Варьетешная артистка"

Поведение латвийской звезды вышло из-под контроля

После известных событий прошлого года многие популярные в нашей стране артисты решили встать на жесткую антироссийскую позицию и регулярно обливают грязью Москву и россиян. Среди таких знаменитостей оказалась некогда любимая зрителем певица Лайма Вайкуле. По поводу ее скандальных заявлений высказался заслуженный артист России Борис Галкин.



За последнее время Вайкуле позволила себе целый ряд резонансных антироссийских высказываний. Так, певица выступает за снос в Латвии памятника Александру Пушкину, так как он не писал стихотворения на латвийском языке. На хамские выпады знаменитости ответил популярный актер Борис Галкин.



Заслуженный артист России подчеркнул, что его не удивляет поведение Вайкуле, так как личность этой артистки "формировалась в барах". Хорошо знавший певицу Галкин рассказал, что школой жизни для Лаймы стали кабаки, все, что ее интересует – это деньги.

"Варьетешная артистка, что вы хотите? Барная певица. Где формировалось ее сознание? В кабаках!", – отрезал Галкин.

К слову, недавно слова Галкина были подтверждены на деле. Лайма Вайкуле охотно выступила на юбилее миллионера Юлия Круминьша, передает телеканал "360".



Ранее рискнувшую пересечь границу Израиля Вайкуле отправили в сектор Газа.

