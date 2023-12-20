Споют на французском: Орбакайте и Ревва получили новую работу в России

Споют на французском: Орбакайте и Ревва получили новую работу в России
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дочь Аллы Пугачевой после возвращения из США и другие звезды снимутся в Новогоднем фильме о любви

Погрузиться в мир французской романтики, эстрады 60-70-х предложат зрителю перед праздниками. На экраны выйдет фильм “Je t’aime”, который переводится “Я тебя люблю”. Классика, которую так любят россияне и традиционно смотрят в канун Нового года: “Ирония судьбы”, “Или с легким паром”, “Любовь и голуби”, “Вокзал для двоих”, “Москва слезам не верит” будут объединены в одно новогоднее Шоу.

Атмосферу ретро-кино передадут с помощью декораций и эффектных костюмов. Так же сообщается, что кинокартина будет черно-белой.

Гвоздем программы станет выступление звезд на французском языке. Работу в проекте получили Орбакайте, Ревва, Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль и IOWA.

По словам продюсеров, они решили пофантазировать, что будет, если известные кинокартины и киногерои переместятся в атмосферу Франции прошлого века.

Французский язык для некоторых участников шоу уже знаком. Так, например, Алла Пугачева не раз отмечала, что очень любит французский, учила его сама и тому же научила своих детей. Поэтому для Орбакайте не было проблемой исполнить песню на языке Дюма.

Ранее сообщалось, что Орбакайте вернулась в Россию специально, чтобы поучаствовать в новогодних проектах. Затем звезда планирует вернуться в США.

Источник: РБК
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