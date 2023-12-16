Звезда приняла важное решение

Кристина Орбакайте некоторое время назад снова приехала в Москву, чтобы принять участие в съемках "Песни года". Ее неожиданное возвращение публика восприняла крайне резко – люди выразили возмущение, что звезда предпочитает зарабатывать на российской публике, жить в США и хранить молчание на острые темы.

Как стало недавно известно, набившая карманы деньгами Орбакайте решила покинуть Россию. Она уже купила билеты на самолет до Америки и улетит сразу же, как отпоет на последнем корпоративе. С собой звезда увезет довольно внушительную сумму.

Утверждается, что за одно выступление Кристина Орбакайте берет 4,5 млн рублей, что на 500 тысяч меньше, чем было раньше. Сколько всего у нее намечено представлений частного характера на декабрь-январь не раскрывается.

Требования артистки в райдере не изменились: она хочет, чтобы ее перевозили только на люксовом авто, поселили в лучшем отеле, а также дали охрану и обеспечили полную секретность.

Уедет из России Орбакайте не насовсем. Знаменитость планирует вернуться в феврале, когда у нее закончится, так называемый, отпуск.

"Не исключено, что по работе", – указывают осведомители.

Ранее Орбакайте рассказала о прекрасных изменениях после возвращения в Россию.