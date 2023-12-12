Похудевшая Орбакайте ужаснула поклонников: что не так с певицей

Похудевшая Орбакайте ужаснула поклонников: что не так с певицей
Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Певица встревожила публику после новой публикации

52-летняя Кристина Орбакайте выложила новый снимок в социальных сетях. Не так давно звезда посетила Большой театр, где не смогла не сфотографироваться. 

На фотографии наследница Примадонны в строгом образе позирует перед камерой в черном костюме. Все по классике: галстук и белоснежная рубашка. И все бы ничего, однако поклонников смутила худоба блондинки. 

"Вы очень сильно похудели", "Вероятно, так сидит костюм, но вы еще стройнее", "Слишком худая", "У вас все в порядке?" – пишут поклонники в социальных сетях под публикацией.

Фото: соцсети

Впрочем, Орбакайте всегда оставалась стройной. А весь секрет, как признавалась сама неоднократно Кристина, крайне прост: постоянность в строгом рационе и тренировки. Звезда ограничивает себя в сладком и мучном. И употребляет продукты, богатые клетчаткой. Ну а спорт у Кристины по большей части сводится к кардио: она занимается и танцами, и единоборствами, и расслабляется с помощью йоги.

Ранее Кристина крупно оскандалилась перед недовольными россиянами на "Песне года": многие потребовали развернуть ее назад, в Соединенные Штаты, пожелав никогда не возвращаться в Россию.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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