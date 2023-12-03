Улетевший после СВО Ревва дал всем россиянам совет

Улетевший после СВО Ревва дал всем россиянам совет
Александр Ревва. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Артист вернулся в Москву и произнес громогласную фразу

Александр Ревва последние месяцы находится в России. Накануне шоумен пришел на "Песню года", чтобы покорить публику своим сольным выступлением. Зрители, кстати, обратили внимание на его  обособленное поведение – артист старался держаться в стороне от коллег.

Ревву представлял лишь Сергей Лазарев. Даже Лера Кудрявцева, на удивление, не стала выходить к зрителям, когда объявляли его имя. А затем Александр начал петь, окруженный красотками. Дождавшись завершения оваций, артист произнес лишь четыре слова, и затем удалился.

"Любовь спасет этот мир", – бросил Александр, после чего ушел.

А вот в закулисье Ревва вел себя более охотливо и участливо в отношении зрителей – не стал отказывать никому в памятном фото.

Кстати, на "Песне года" артист появился в сопровождении супруги и дочери.

Многие медиа обратили внимание, что после начала СВО шоумен крайне редко стал появляться на публичных мероприятиях. Не так давно в социальных сетях начали поговаривать, что артист решил вернуться из Европы, куда укатил после начала известных всем событий на Украине. Артист обосновался в Испании вместе с семьей, где жил длительное время. И осенью 2023 года вернулся в Россию. Теперь живет в своем особняке в Московской области за 250 млн рублей, который не так давно хотел продать.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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