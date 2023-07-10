"Очень больно": Ревва отрекся от живущего в Донбассе отца и довел до слез мать

Артист не захотел разговаривать с готовящейся к операции родительницей

В феврале этого года комик и певец Александр Ревва заявил об отречении от отца из Донецка после того, как родитель пожаловался на отсутствие общения с сыном из-за разных политических взглядов. Шоумен рассказал, что папа ушел из семьи более 40 лет назад и не растил его. Тогда многие поддержали артиста, поняв его обиду.

Но вскоре стало известно о плохих отношениях Реввы с матерью, и тогда многие россияне стали по-другому смотреть на певца. Родительница шоумена Любовь Рачеева в недавнем интервью пожаловалась на безразличие сына. Якобы Александр однажды назвал ее "старушкой" и заявил: "Ты никого не любишь". А еще певец бросил трубку после того, как мать рассказала ему о проблемах со здоровьем. Тот, по словам женщины, заявил: "Мне не нужны отрицательные эмоции". Этим артист довел готовящуюся к операции родительницу до слез.

Примечательно, что Александр Ревва до сих пор прописан в донецкой хрущевке, хотя живет в Дубае. Об этом тоже рассказала мать шоумена. Известно, что вся недвижимость артиста переписана на его супругу Анжелику. После начала спецоперации комик и его жена избавились от части имущества и приобрели роскошные апартаменты в ОАЭ.