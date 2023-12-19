Орбакайте показала публике резко изменившегося чеченского сына

Наследник заметно возмужал

После известных событий прошлого года внимание публики к популярным семействам артистов резко увеличилось. Так, звездная династия Аллы Пугачевой находится под пристальным наблюдением прессы и общественности. Недавнее возвращение ее дочери, Кристины Орбакайте в Россию наделало много шума. Внимание публики также привлек чеченский сын артистки Дени Байсаров.



Наследник стал плодом любви Кристины Орбакайте и крупного чеченского бизнесмена Руслана Байсарова. Сейчас молодому человеку 25 лет. Дени предпочитает не мелькать на светских мероприятиях и ведет непубличный образ жизни. Однако на новогоднюю вечеринку, где собрались сливки отечественного шоу-бизнеса, Дени все же решил сходить.



Присутствовавшие на мероприятии журналисты не сразу признали в спутнике Орбакайте ее сына. За последнее время Байсаров заметно возмужал и сильно изменился. Известно, что звездный наследник тоже переехал в Соединенные Штаты Америки, где прочно обосновалась сама Орбакайте, а недавно и ее старший сын Никита Пресняков.





Напомним, после новогодних корпоративов, на которых Кристина Орбакайте рассчитывает хорошенько подзаработать, певица вернется в США. Об этом сообщает телеканал "360".



К слову, недавно было сделано громкое заявление о чеченском внуке Аллы Пугачевой.

