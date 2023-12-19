Орбакайте показала публике резко изменившегося чеченского сына

Орбакайте показала публике резко изменившегося чеченского сына
Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наследник заметно возмужал

После известных событий прошлого года внимание публики к популярным  семействам артистов резко увеличилось. Так, звездная династия Аллы Пугачевой находится под пристальным наблюдением прессы и общественности. Недавнее возвращение ее дочери, Кристины Орбакайте в Россию наделало много шума. Внимание публики также привлек чеченский сын артистки Дени Байсаров.

Наследник стал плодом любви Кристины Орбакайте и крупного чеченского бизнесмена Руслана Байсарова. Сейчас молодому человеку 25 лет. Дени предпочитает не мелькать на светских мероприятиях и ведет непубличный образ жизни. Однако на новогоднюю вечеринку, где собрались сливки отечественного шоу-бизнеса, Дени все же решил сходить.

Присутствовавшие на мероприятии журналисты не сразу признали в спутнике Орбакайте ее сына. За последнее время Байсаров заметно возмужал и сильно изменился. Известно, что звездный наследник тоже переехал в Соединенные Штаты Америки, где прочно обосновалась сама Орбакайте, а недавно и ее старший сын Никита Пресняков.



Напомним, после новогодних корпоративов, на которых Кристина Орбакайте рассчитывает хорошенько подзаработать, певица вернется в США. Об этом сообщает телеканал "360".

К слову, недавно было сделано громкое заявление о чеченском внуке Аллы Пугачевой.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
По теме

Унизившие SHAMAN артисты на "Песне года" столкнулись с серьезными проблемами

Знаменитости стараются сохранить работу

"Хирург был явно смельчаком": что не так с операцией Дмитрия Нагиева

Косметолог заявил, что далеко не каждый врач взялся бы за такую непростую задачу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей