Знаменитость удивил странным поведением

Александр Ревва не так давно вернулся в Россию. В стране его принимают не совсем радостно из-за всех скандалов вокруг персоны артиста. Народ возмущен поведением звезды, из-за чего периодически травит его в публичном пространстве.

Подобное отношение публики, видимо, дало о себе знать, и отразилось на нестабильном психоэмоциональном состоянии знаменитости. Например, недавно во время Песни года за кулисами затравленный Ревва в панике сбежал от российской публики.

Сперва к артисту за кулисами стали подходить поклонники с просьбой сфотографироваться. Это юморист делал без отказа, улыбаясь на камеру. В целом, внешне Ревва выглядел довольно безмятежно. Все изменилось после того, как его попросили сделать снимок вместе с символом Нового года – зеленым плюшевым драконом.

Знаменитость резко помрачнел. В глазах Реввы читалась паника и ужас, его тело стало скованным. Представительница артиста начала подозревать, что против него решили устроить какую-то подставу.

"Это что, реклама у вас какая-то? Потом вы скажете, что мы кого-нибудь съели или еще что-то?!", – возмутилась она.

Опасения по поводу снимка появились и у Реввы. Не найдя веской причины для отказа, он выкрикнул "Я боюсь!" и сбежал от публики.

Ранее Ревва выступил с неожиданным советом для россиян.