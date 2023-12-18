Актер пожелал сделать приятное партнерше по съемкам, но жестоко промахнулся

Евгений Миронов рассказал, как прошло их знакомство с Кристиной Орбакайте и почему она не общалась с ним после этого несколько дней. Оказалось, актер перепутал звезду фильма "Чучело" с певицей Натальей Ветлицкой.

Много лет они назад они встретились на съемках фильма "Лимита". Растерявшийся Миронов не мог сообразить, как подойти к артистке. Он решил выдать себя за ее фаната и сообщил, что обожает одну песню. А на вопрос, какую, назвал композицию Ветлицкой. В итоге известный артист сильно оскорбил Орбакайте при встрече.

"С тех пор неделю со мной не разговаривала", – отметил Евгений.

Напомним, что уехавшая в Соединенные Штаты Америки дочь Примадонны некоторое время назад вновь появилась на отечественных телеэкранах, сыграв врача в очередном сезоне ситкома "Тест на беременность". Позже она согласилась участвовать в ряде новогодних программ, но уже приобрела билеты назад в Америку. Свой отъезд певица назвала отпуском и сообщила, что не приедет в Россию до конца февраля.

Ранее мы писали, что на съемках очередного праздничного концерта Кристина Орбакайте весьма лестно отозвалась о российской сцене.