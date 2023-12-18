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Евгений Миронов рассказал, как прошло их знакомство с Кристиной Орбакайте и почему она не общалась с ним после этого несколько дней. Оказалось, актер перепутал звезду фильма "Чучело" с певицей Натальей Ветлицкой.
Много лет они назад они встретились на съемках фильма "Лимита". Растерявшийся Миронов не мог сообразить, как подойти к артистке. Он решил выдать себя за ее фаната и сообщил, что обожает одну песню. А на вопрос, какую, назвал композицию Ветлицкой. В итоге известный артист сильно оскорбил Орбакайте при встрече.
"С тех пор неделю со мной не разговаривала", – отметил Евгений.
Напомним, что уехавшая в Соединенные Штаты Америки дочь Примадонны некоторое время назад вновь появилась на отечественных телеэкранах, сыграв врача в очередном сезоне ситкома "Тест на беременность". Позже она согласилась участвовать в ряде новогодних программ, но уже приобрела билеты назад в Америку. Свой отъезд певица назвала отпуском и сообщила, что не приедет в Россию до конца февраля.
Ранее мы писали, что на съемках очередного праздничного концерта Кристина Орбакайте весьма лестно отозвалась о российской сцене.
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