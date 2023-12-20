Награжденную в Москве Орбакайте припечатали к стенке

Награжденную в Москве Орбакайте припечатали к стенке
Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Людей возмущает, что "ставшая американкой" певица остается в почете

За тем, как проходит жизнь дочери Аллы Пугачевой Кристины Орбакайте продолжает следить вся страна. Особое внимание к персоне певицы было привлечено после скандального отъезда ее родительницы за рубеж. После этого в Сети стали активно обсуждать тот факт, что и сама Орбакайте уже давно "стала американкой", так как живет в США на постоянной основе. На этом фоне награждение знаменитости, состоявшееся в Москве, многих озадачило.

Сейчас страна находится в достаточно сложной ситуации, на нас ополчился почти весь западный мир. Люди, решившие устраивать свою жизнь в такой трудный момент за границей, для многих стали, если не предателями, то неугодными лицами.

Более того, по некоторым данным, Кристина Орбакайте, которая ненадолго вернулась в Москву, чтобы заработать денег на новогодних корпоративах и поблистать на светских мероприятиях, получила несколько престижных наград на церемонии модного телеканала.

По этому поводу весьма жестко высказался известный советский и российский артист, кинорежиссер Сергей Никоненко. Актер подчеркнул, что выступает резко против таких поощрений беглых артистов.

"Очень плохо, что она Орбакайте получила награды. Уехали и пускай там живут на здоровье, долго и счастливо. Россия и без них обойдется. Нормальные люди, патриоты, должны получать награды, а не эти", – припечатал певицу к стенке кинорежиссер.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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