В России нашли замену убежавшей из страны Пугачевой

Артистка уже в числе главных звезд российской эстрады

Накануне череды новогодних корпоративов пресса снова начинает перебирать звездную колоду, определяя, кто сегодня в фаворе у заказчиков. Некогда на частных мероприятиях однозначно блистала Примадонна, которую приглашали чуть ли не на все вечеринки. Но в последнее время ее звезда явно закатилась. Продюсер Евгений Морозов уверен, что одолеть эстрадный Олимп под силу Полине Гагариной.

Морозов назвал молодую певицу будущим России и предположил, что если она сумеет выстроить правильное окружение, то ее ждут лавры новой Примадонны.



"Полина в правильном возрасте, поющая, поэтому она сегодня певица номер один", – уверен Морозов.



Продюсер считает, что на Гагарину возлагаются большие надежды. Однако у нее провал по команде, тогда как Пугачева когда-то собрала вокруг себя талантливых и ярких людей благодаря бывшему мужу Евгению Болдину. Песни Гагариной простой зритель может с ходу и не вспомнить, исключая разве что ее "фабричные" хиты и кавер на "Кукушку" Цоя.

"В Полине никто не заинтересован как в личности. А Болдин для Пугачевой создал целую историю, потому что был включен в нее", – отметил Морозов.



Ранее мы писали, что экс-солистка группы "Мираж" назвала пение Полины Гагарины "надрывным".