Почему Ротару объявила жесткий бойкот россиянам: продюсер назвал причину

Певица настроена принципиально

В корпоративный сезон по традиции подскочил спрос на звезд. Исключением не стала и София Ротару, которую многие в России с удовольствием бы увидели на сцене. Однако певица приехать не сможет – и настроена она весьма решительно.

Промоутер Сергей Лавров напомнил, что Хуторянка давно прекратила петь в России. Ну а после известных всем событий на Украине призналась, что время явно не располагает к пению. И дело тут касается у нее не только родной Украины. В прошлом году Ротару предложили выступить в трех городах Германии – на все предложения она ответила категорическим отказом.

Теперь же, заявил Лавров, на Ротару поступает множество запросов из РФ. Певице готовы платить до 150 тысяч долларов – в прошлом же цена была бы для Софии Михайловны в три раза меньше.

Украинская исполнительница, утверждает Лавров, в принципе никогда не отталкивалась от денежного вопроса. На него она не обращала никакого внимания.

"Она очень принципиальный человек. В отличие от других артистов, ее невозможно было удивить деньгами. Соответственно, сколько бы ей сейчас ни предлагали – она откажется", – высказался Сергей.

Ротару утверждает, что время для развлечений ныне крайне неподходящее. Запрещает даже задавать журналистов соответствующие вопросы. Однако промоутеров постоянно упрашивают добиться появления Ротару на сцене. Но, увы, устроить это невозможно.

Да и в составе всей группы Софии Михайловной, включая балет – сплошь украинцы. Привезти их в РФ сейчас фактически нереально. А Ротару точно обойдется пока без заработков – денег у нее хватает.