Ротару оказалась в плену: певице требуется помощь врача

Ротару оказалась в плену: певице требуется помощь врача
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Состояние звезды оставляет желать лучшего

София Ротару перестала общаться с публикой и выходить на связь. Последние почти два года об артистке ничего не слышно. Лишь иногда она подавала неоднозначные сигналы через соцсети, но, как оказалось, к ним она не имела никакого отношения – все за нее публиковал другой человек.

Экс-депутат Роман Худяков утверждает, что, по имеющейся у него достоверной информации, Ротару оказалась буквально в плену у своих родственников, которые вывезли ее за границу и теперь распоряжаются ее имуществом и деньгами по своему усмотрению. При этом певице требуется помощь врача, поскольку она страдает от тяжелого недуга, который сказывается на ее мозговой деятельности.

"Именно поэтому она полностью подконтрольна родственникам", – отметил он.

Худяков утверждают, что недавняя публикация в соцсетях артистки, которая вызвала серьезный переполох, была опубликована ее внуком "Шаманом", которого вывезли за ее деньги в Америку на фоне мобилизации в стране.

Сейчас, по его словам, всем управляют дети и внуки Софии Ротару, которые давно поделили между собой ее наследство. Общественный деятель призвал не судить строго артистку за все, что сейчас публикуется от ее имени, а попытаться сохранить добрую и светлую память о знаменитой певице. 

Источник: Telegram
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