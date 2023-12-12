Судьба крымской виллы Ротару в Ялте предрешена: вот с ней что будет

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Имение украинской певицы Софии Ротару в Ялте находится под угрозой национализации, заявил сенатор Сергей Цеков. Причиной тому стали неоднократные антироссийские высказывания артистки в поддержку ВСУ.
По словам члена Совфеда, вопрос изъятия ялтинской виллы Ротару в пользу государства стоит уже давно. А в свете последних событий руководство полуострова активизировало соответствующую работу.
Скорее всего, роскошное имение выставят на продажу, а вырученные средства направят на помощь российским военным на Украине.
Эта новость вызвала бурные дискуссии у российских пользователей. Одни считают национализацию справедливой мерой наказания за предательство. Другие уверены, что отобрать частную собственность по политическим мотивам нельзя.
Так или иначе, но ялтинскую резиденцию Ротару, которая оценивается в 12 млн долларов, могут ожидать серьезные перемены. А судьба дорогостоящей недвижимости популярной украинской певицы висит под вопросом.
Ранее сообщалось, что улетевшая в Италию Ротару готова лишить сына квартиры в Москве.
Певицу в свое время просили выдать "грязную историю" о ее бывшем продюсере
Историк моды не может забыть родную страну, которую постоянно ругает