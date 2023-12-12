Судьба крымской виллы Ротару в Ялте предрешена: вот с ней что будет

Судьба крымской виллы Ротару в Ялте предрешена: вот с ней что будет
София Ротару. Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/www.globallookpress.com
У самой певицы не получилось вовремя продать отель

Имение украинской певицы Софии Ротару в Ялте находится под угрозой национализации, заявил сенатор Сергей Цеков. Причиной тому стали неоднократные антироссийские высказывания артистки в поддержку ВСУ.

По словам члена Совфеда, вопрос изъятия ялтинской виллы Ротару в пользу государства стоит уже давно. А в свете последних событий руководство полуострова активизировало соответствующую работу.

Скорее всего, роскошное имение выставят на продажу, а вырученные средства направят на помощь российским военным на Украине.

Эта новость вызвала бурные дискуссии у российских пользователей. Одни считают национализацию справедливой мерой наказания за предательство. Другие уверены, что отобрать частную собственность по политическим мотивам нельзя.

Так или иначе, но ялтинскую резиденцию Ротару, которая оценивается в 12 млн долларов, могут ожидать серьезные перемены. А судьба дорогостоящей недвижимости популярной украинской певицы висит под вопросом.

Ранее сообщалось, что улетевшая в Италию Ротару готова лишить сына квартиры в Москве.

Источник: Абзац
По теме

Седокова рассказала о работе с Меладзе: "Были желающие утопить Костю"

Певицу в свое время просили выдать "грязную историю" о ее бывшем продюсере

Вышвырнутый из Первого канала Васильев с издевкой высказался о россиянах

Историк моды не может забыть родную страну, которую постоянно ругает

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей