Судьба крымской виллы Ротару в Ялте предрешена: вот с ней что будет

У самой певицы не получилось вовремя продать отель

Имение украинской певицы Софии Ротару в Ялте находится под угрозой национализации, заявил сенатор Сергей Цеков. Причиной тому стали неоднократные антироссийские высказывания артистки в поддержку ВСУ.

По словам члена Совфеда, вопрос изъятия ялтинской виллы Ротару в пользу государства стоит уже давно. А в свете последних событий руководство полуострова активизировало соответствующую работу.

Скорее всего, роскошное имение выставят на продажу, а вырученные средства направят на помощь российским военным на Украине.

Эта новость вызвала бурные дискуссии у российских пользователей. Одни считают национализацию справедливой мерой наказания за предательство. Другие уверены, что отобрать частную собственность по политическим мотивам нельзя.

Так или иначе, но ялтинскую резиденцию Ротару, которая оценивается в 12 млн долларов, могут ожидать серьезные перемены. А судьба дорогостоящей недвижимости популярной украинской певицы висит под вопросом.

Ранее сообщалось, что улетевшая в Италию Ротару готова лишить сына квартиры в Москве.