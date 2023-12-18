Лишился девственности и женился на Вербицкой: как живет Зацепин из "Фабрики звезд"

Почти 20 лет назад завершился проект Первого канала "Фабрика звезд-4". Один из самых ярких выпускников Антон Зацепин дал эксклюзивное интервью "Утро.ру".

С 41-летний певцом мы встретились в отеле "Метрополь", где состоялся новогодний бал "Истинные ценности", учрежденный владелицей академии стиля Diamond kids Еленой Эпельбаум и владелицей BABYER magazine Ольгой Власенко.

Антон, какой сегодня, по прошествии стольких лет, Вам вспоминается "Фабрика звезд"?

Недавно мы отмечали 20-летие проекта "Фабрика звезд" разных сезонов. И зал был переполнен. Были счастливы и артисты, и зрители. Жаль, что состоялся всего один концерт, хотя, я уверен, если бы с ним проехать по городам-миллионникам, везде бы ждал sold out. Все-таки "Фабрика" давала какой-то очень созидательный музыкальный контент.

А в будущем году "Фабрика звезд" вернется на телеэкраны – на сей раз на канале ТНТ. Как считаете, будет ли сегодня востребован подобный формат?

Подобная попытка была уже на "МУЗ-ТВ". Но это как-то не выстрелило. Мне кажется, что и теперь это вообще не прокатит. Просто стало много других музыкальных шоу, стало много артистов, тогда как первую "Фабрику" с трудом набрали. Наша "Фабрика" замечу, была не просто конкурсом артистов, но и конкурсом людей, подобному "Дому-2".

Пошли бы Вы снова в этот проект?

Как "фабрикант" – точно никогда в жизни. Как наставник или продюсер – может быть. Но я скромно и трезво оцениваю свои силы. При этом порой я вижу, кто сидит в креслах жюри на популярных телешоу и думаю: "Ты-то что тут делаешь!" Я бы постеснялся, потому что не настолько музыкально компетентен и эрудирован, чтобы руководить такими процессами.

Многие Ваши коллеги жалуются, что на "Фабрике" им трудно приходилось без интимной близости. А как Ваш молодой в ту пору организм справлялся без разрядки?

Мне тоже было там сложно. Из-за этого я сразу после "Фабрики" женился. Правда, через два два месяца сбежал от жены. Но это все от нехватки выброса мужской энергии в "фабричном" доме. Много вкусной еды, закрытое помещение, спорт, музыка, актерское мастерство – и нет возможности физического контакта. Поэтому я там три месяца работал, а потом меня просто погладили по голове, и я растаял. Я не знал, что это так работает – всего лишь три месяца воздержания, и тебя любая баба берет голыми руками.

Итак, первый брак оказался неудачным, но ведь и второй не принес большого счастья!

Первый брак был, скорее, авантюрным, идиотским. Девушка Люба, которая была сильно старше меня, оказалась моей первой, неудачной, женой. Но я и сам виноват – сделал ей предложение через 8 часов после первого поцелуя. А через десять дней мы уже поженились. Я давно понял, что в этой поспешности была моя вина. Но и она тоже могла бы остановить меня и не торопиться с браком. Во втором браке у меня родилась дочь Александра-Марта. А сейчас я женат уже в третий раз (астролог и ведущая Елена Вербицкая – Прим. ред.) Пока у нас все хорошо.

А о ребенке в новом браке думали?

Думали, и уже сроки поджимают. И мне, и Лене нужен сын. Но я общаюсь и с дочкой от бывшей жены, правда, в последнее время почти не видимся. Она уже работает – стала актрисой, хотя ей только 14 лет. Советы у меня не просит, а деньги я сам даю – и алименты плачу, и так подкидываю. Есть у нее уже и мальчики – правда, как мне кажется, рановато. У меня самого первый секс случился в 16 лет. Была девушка, с которой мы друг друга полюбили и лишили девственности.