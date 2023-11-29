"Эпоха прошла": Ариффулина объяснила невозможность воскрешения "Фабрики звезд"

"Эпоха прошла": Ариффулина объяснила невозможность воскрешения "Фабрики звезд"
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Гостей танцевального шоу "Гранд. История в отеле" в Театре Эстрады стала легендарная Лина Арифуллина. Она дала эксклюзивное интервью "Утро.ру"

В 2024 году в эфир вернется "Фабрика звезд". Кастинги по всей стране уже стартовали. Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки заявила, что, мол, российская музыкальная индустрия нуждается в перезагрузке, в появлении новый имен и песен.

Но вот Лина Арифуллина – режиссер, продюсер и создатель "Фабрики звезд" на Первом канале, которая выходила в эфир с 13 октября 2002-го по 9 декабря 2007 года и с 12 марта 2011-го по 6 июля 2012 года, – с Канделаки не согласна.

"На мой взгляд, эпоха "Фабрики" уже прошла, – заявила Арифуллина в эксклюзивном интервью "Утро.ру". – Именно "Фабрики" как реалити-шоу. Было время, хорошее время. Теперь есть "Голос". Появляются и другие проекты. И сейчас".

"Это не всегда интересно –  следить за людьми, которые живут в доме и учатся творчеству. "Фабрика звезд", – пояснила продюсер.

Выпускник четвертого сезона "Фабрики" Юрий Титов уверен что высоких зрительских рейтингов новое шоу не покажет – мол, пришли новые артисты, родилась новая аудитория, появилась другая музыка.

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

"Я рискую поссориться с создателями "Новой фабрики звезд", но уверен, что у них ничего не получится, – говорит Титов. – Потому что не то настроение, не то место, не та энергия, не та ведущая. Этот тот случай, про который говорят: "дважды в одну реку не войдешь". Идею с "Фабрикой" надо оставить".

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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