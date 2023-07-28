"Рубля от тебя не возьму": Теона Контридзе отказалась от помощи обрюхатившего ее Юрия Титова

"Рубля от тебя не возьму": Контридзе категорически отказалась от помощи обрюхатившего ее Титова
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Певец не видел дочку 12 лет.

Юрий Титов – финалист "Фабрики звезд – 4", исполнитель таких хитов, как "Понарошку", "Поцелуй меня" и "Навсегда", написанных для него композитором Игорем Крутым. Корреспондент "Утро.ру" встретился с  38-летним музыкантом на открытии фешенебельного ресторана "Аристократ" на Краснопресненской набережной Москвы и спросил про дела семейные.  

Юрию Титову было всего 20 лет, когда он случайно познакомился с 28-летней певицей Теоной Контридзе. В тот момент Теона состояла в отношениях с будущим мужем Николаем и честно рассказала "фабриканту" обо всем. Но это пикантное обстоятельство не помешало ей забеременеть от молодого смазливого музыканта. Вскоре они расстались. А рожденную от той случайной связи дочь Реди-Мариам Титов увидел впервые, когда девочке исполнилось 12 лет...   

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

"Сегодня дочери уже 17 лет, мы с ней общаемся, хотя там другая семья, – рассказал Титов в эксклюзивном интервью "Утро.ру". – Она нашла меня в соцсетях, мы стали переписываться. Знаю, что она окончила школу и хочет поступать в театральный институт. Хотя с ее мамой Теоной Контридзе мы не поддерживаем отношений".

Главная сложность в том, что Реди-Мариам долгое время считала отцом другого человека. "Папа – это тот, который воспитал, – пояснил Титов. – Я понимаю это, и нигде не кричал, что я настоящий отец, понимая, что для дочки я, дай Бог, просто родственник. При этом Теона везде говорила, что всего лишь биологический элемент, а не отец. Получился такой мексиканский сериал".

При этом финансово в воспитании дочери Титов не участвовал. "Никогда ни рубля Теона от меня не взяла, категорически отвергала любое мое предложение помощи, отказалась от алиментов, – пояснил Юрий. – Мол, дочь ни в чем не нуждается, а самой девочке я дать не мог денег, поскольку у нее не было банковской карты. Я же просто хотел, чтобы дочь меня знала, потому что я не самый плохой человек". 

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

По словам Титова, сейчас дочь называет его по имени – просто Юрой. "У меня отношения с ней как с подругой, наверное, – признается музыкант. – Хотя я смотрю на нее как в зеркало – вижу себя. Я. правда, не знаю, что ей говорит про меня Теона и есть ли в душе у дочери обида у меня". 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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