Стало известно о нападении на Пугачеву: что произошло

На гастролях с Примадонной часто случались происшествия, и не всегда приятные

Любовь Аксенова, портниха и подруга Аллы Пугачевой, нередко выезжала с ней на гастроли. И по ее словам, происшествий случалось немало, порой весьма пугающих. Так, стало известно о нападении на артистку. Ее близкая знакомая рассказала, что произошло.

Однажды в Минске Аксенова и Пугачева ночевали в одном номере и открыли окно – было душно. Портниха проснулась от странных звуков и увидела, что в номер лезет полуголый мужчина. Аксенова закричала мужское имя, якобы зовя на помощь. Примадонна тут же сообразила и заворчала низким голосом. Позже выяснилось, что к ним ломился неудачливый любовник из анекдотичной ситуации про не вовремя вернувшегося мужа.

Неадекватные фанаты много раз преследовали певицу. Про курского маньяка говорили часто, но он был далеко не единственным. Однажды у гостиницы к Примадонне и Аксеновой подошел мужчина и протянул огромный букет, признаваясь в любви. Тогдашний супруг артистки Евгений Болдин отобрал цветы и увидел в них записку. Отшутившись, он не отдал послание жене, а после рассказал Аксеновой, что там была угроза. Алле написали: "Имей ввиду, тебя зарежут!". По словам Аксеновой, Болдин любил жену и старался оберегать ее от сумасшедших фанатов.

Ранее мы писали, что Александр Градский называл отношения Пугачевой с мужьями бизнес-союзом, потому что примадонна жила за счет мужчин.

