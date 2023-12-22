Стало известно о нападении на Пугачеву: что произошло

Стало известно о нападении на Пугачеву: что произошло
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
На гастролях с Примадонной часто случались происшествия, и не всегда приятные

Любовь Аксенова, портниха и подруга Аллы Пугачевой, нередко выезжала с ней на гастроли. И по ее словам, происшествий случалось немало, порой весьма пугающих. Так, стало известно о нападении на артистку. Ее близкая знакомая рассказала, что произошло.

Однажды в Минске Аксенова и Пугачева ночевали в одном номере и открыли окно – было душно. Портниха проснулась от странных звуков и увидела, что в номер лезет полуголый мужчина. Аксенова закричала мужское имя, якобы зовя на помощь. Примадонна тут же сообразила и заворчала низким голосом. Позже выяснилось, что к ним ломился неудачливый любовник из анекдотичной ситуации про не вовремя вернувшегося мужа.

Неадекватные фанаты много раз преследовали певицу. Про курского маньяка говорили часто, но он был далеко не единственным. Однажды у гостиницы к Примадонне и Аксеновой подошел мужчина и протянул огромный букет, признаваясь в любви. Тогдашний супруг артистки Евгений Болдин отобрал цветы и увидел в них записку. Отшутившись, он не отдал послание жене, а после рассказал Аксеновой, что там была угроза. Алле написали: "Имей ввиду, тебя зарежут!". По словам Аксеновой, Болдин любил жену и старался оберегать ее от сумасшедших фанатов.

Ранее мы писали, что Александр Градский называл отношения Пугачевой с мужьями бизнес-союзом, потому что примадонна жила за счет мужчин.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
По теме

Русофобка Вайкуле снова плюнула в россиян: "Каменный век"

Артистка продолжает сыпать гадости

Дочь Хазанова заявила иностранцам про "страшную правду" о России

Наследница юмориста давно обитает за границей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей