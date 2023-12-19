SHAMAN задрал ценник за выступление на Новый год: больше только у Пугачевой

SHAMAN задрал ценник за выступление на Новый год: больше только у Пугачевой
Ярослав Дронов. Фото: Petrov Sergey/www.globallookpress.com
Певец готов спеть за очень большие деньги

Российские организаторы вовсю готовятся к новогодним мероприятиям, рассматривая предложения звезд отечественной цены. Марина, организатор концертов с солидным пятнадцатилетним стажем, указала, как дорого нынче звать артистов.

К примеру, царица Анна Asti в Москве запросит минимум 10 миллионов рублей за свой выход на сцену. А вот в регионах певица потребует аж от 20 миллионов рублей.

Исключением не стал и Ярослав Дронов, который вовсю пользуется спросом. SHAMAN нынче обойдется организаторам в 25 миллионов рублей. Недалеко ушел Сергей Шнуров со своим "Ленинградом" – коллектив просит за свою музыкальную программу минимум 18 миллионов рублей.

SHAMAN входит в число наиболее дорогостоящих артистов на зиму 2023 года, наравне с Асти, Филиппом Киркоровым, Николаем Басковым, "Ленинградом" и Стасом Михайловым. Певец-патриот выступает за крайне солидную сумму.

В ночь на Новый год, указывает Марина, гонорары звезд растут в среднем в три раза, если говорить о регионах. В Москве же цена растет в полтора-два раза. Дальше путь от столицы – больше цена.

А ранее СМИ писали, что за выступление на новогоднем корпоративе Алла Пугачева потребовала аж 44,5 миллиона рублей 

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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