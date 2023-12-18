"Поющая голова": сбежавший из России артист-иноагент оскорбил SHAMAN

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА АЛЕКСЕЕВА
Российский исполнитель Иван Алексеев*, осудивший действия РФ в феврале 2022 года, выступающий под псевдонимом Noize MC, с крайним негативом выразился в адрес певца SHAMAN, заявив, что Ярослав Дронов на деле является очередной "поющей головой" на российской сцене.
В ходе интервью артист-иноагент, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что таланта у SHAMAN хватает разве что на рифму-другую для песен. Если же исключить из его творчества идеологическую составляющую, то ничего особенного слушатель, по мнению Алексеева, не услышит.
"Это будет "Авторадио" – серое, ничем не примечательное", – высказался иноагент.
Ранее Noize MC схожим образом высказался в отношении популярного рэп-исполнителя Тимати, заявив, что у того отсутствует напрочь поэтический талант, а 90 процентов песен этого артиста написаны авторами, пишущими тексты на заказ.
Кстати, ранее "Утро" рассказывало, что Алексеев, с давних пор обосновавшийся за пределами России, испытывает финансовые трудности. И недавно его супруга решила сдать в аренду одну из столичных квартир в 42 квадрата.
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