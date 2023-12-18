"Поющая голова": сбежавший из России артист-иноагент оскорбил SHAMAN

"Поющая голова": сбежавший из России артист-иноагент оскорбил SHAMAN
SHAMAN. Фото: Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
Музыкант заявил, что считает популярного певца "серым" и "ничем не примечательным"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА АЛЕКСЕЕВА

Российский исполнитель Иван Алексеев*,  осудивший действия РФ в феврале 2022 года, выступающий под псевдонимом Noize MC, с крайним негативом выразился в адрес певца SHAMAN, заявив, что Ярослав Дронов на деле является очередной "поющей головой" на российской сцене.

В ходе интервью артист-иноагент, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что таланта у SHAMAN хватает разве что на рифму-другую для песен. Если же исключить из его творчества идеологическую составляющую, то ничего особенного слушатель, по мнению Алексеева, не услышит. 

"Это будет "Авторадио" – серое, ничем не примечательное", – высказался иноагент.

Ранее Noize MC схожим образом высказался в отношении популярного рэп-исполнителя Тимати, заявив, что у того отсутствует напрочь поэтический талант, а 90 процентов песен этого артиста написаны авторами, пишущими тексты на заказ.

Кстати, ранее "Утро" рассказывало, что Алексеев, с давних пор обосновавшийся за пределами России, испытывает финансовые трудности. И недавно его супруга решила сдать в аренду одну из столичных квартир в 42 квадрата.

*признан иностранным агентом решением Минюста
Источник: YouTube ✓ Надежный источник
По теме

Унизившие SHAMAN артисты на "Песне года" столкнулись с серьезными проблемами

Знаменитости стараются сохранить работу

"Зато не бабник": Пугачева признала сложности в отношениях с Галкиным*

Артистку напрягает, что супруг любит выпить

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей