Автор хитов Боярского и Шуфутинского оправдала SHAMAN за гонорар в 12 миллионов

Автор хитов Боярского и Шуфутинского оправдала SHAMAN за гонорар в 12 миллионов
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
В Сети появился райдер певца SHAMAN. Но народ поразила не столько бытовая его сторона, где люксы и охрана, а финансовая. Многих возмутило, что молодой артист просит 12 млн рублей всего за полтора часа выступления

Лауреат телефестиваля "Песня года" Любовь Воропаева варится в этой индустрии давно. Она автор более 300 хитов для Михаила Боярского, Михаила Шуфутинского, Игоря Наджиева и многих других исполнителей. Сейчас продюсер и поэт доступно пояснила, за что SHAMAN получает такие большие деньги.

"На него работает большая команда, – говорит Воропаева. – А это дорогие аранжировщики, звукорежиссеры, музпродюсер, менеджеры, администраторы, охрана, пиарщики, и прочие. И всем надо платить зарплаты. Кроме того, надо отбивать изначальные вложения в проект – такая раскрутка стоит огромных денег." 

"И вообще, поймите главное: любой артист, а тем более, артист первого эшелона, это творческий продукт команды единомышленников, это просто вершина айсберга, его аватар!" – разложила все по полочкам Воропапева.

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

В многостраничном райдере SHAMAN Воропаеву смутило лишь одно обстоятельство. "Там, где выдвинуто требование про "Мерседес" или "Майбах". Неужели "УАЗ-Патриот" (IV поколение автомобилей повышенной, которое выпускается в Ульяновске с 2005 года – Прим. ред.) проходимости ему не подходит?" – иронизирует Воропаева. 

Напомним, для передвижения артисту должны предоставить Mercedes Maybach w222/223 с тонированными стеклами. Для поездок дольше полутора часов – Mercedes V-class с тонированными стеклами, диваном, матрасом, подушкой и одеялом. Кроме того, певцу должны выделить двух охранников на машине класса "бизнес". 

Источник: VK ✓ Надежный источник
По теме

Юрий Антонов был серьезно травмирован во время спуска на горнолыжном курорте

Всему виной - слабый вестибулярный аппарат музыканта

Рискнувшую пересечь границу Израиля Вайкуле отправили в сектор Газа

Певицу все больше ненавидят в России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей