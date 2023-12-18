Автор хитов Боярского и Шуфутинского оправдала SHAMAN за гонорар в 12 миллионов

В Сети появился райдер певца SHAMAN. Но народ поразила не столько бытовая его сторона, где люксы и охрана, а финансовая. Многих возмутило, что молодой артист просит 12 млн рублей всего за полтора часа выступления

Лауреат телефестиваля "Песня года" Любовь Воропаева варится в этой индустрии давно. Она автор более 300 хитов для Михаила Боярского, Михаила Шуфутинского, Игоря Наджиева и многих других исполнителей. Сейчас продюсер и поэт доступно пояснила, за что SHAMAN получает такие большие деньги.

"На него работает большая команда, – говорит Воропаева. – А это дорогие аранжировщики, звукорежиссеры, музпродюсер, менеджеры, администраторы, охрана, пиарщики, и прочие. И всем надо платить зарплаты. Кроме того, надо отбивать изначальные вложения в проект – такая раскрутка стоит огромных денег."



"И вообще, поймите главное: любой артист, а тем более, артист первого эшелона, это творческий продукт команды единомышленников, это просто вершина айсберга, его аватар!" – разложила все по полочкам Воропапева.

В многостраничном райдере SHAMAN Воропаеву смутило лишь одно обстоятельство. "Там, где выдвинуто требование про "Мерседес" или "Майбах". Неужели "УАЗ-Патриот" (IV поколение автомобилей повышенной, которое выпускается в Ульяновске с 2005 года – Прим. ред.) проходимости ему не подходит?" – иронизирует Воропаева.

Напомним, для передвижения артисту должны предоставить Mercedes Maybach w222/223 с тонированными стеклами. Для поездок дольше полутора часов – Mercedes V-class с тонированными стеклами, диваном, матрасом, подушкой и одеялом. Кроме того, певцу должны выделить двух охранников на машине класса "бизнес".