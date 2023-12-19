Сколько Пугачева заработает за "новогодний огонек": сумма ошеломит

Сколько Пугачева заработает за "новогодний огонек": сумма ошеломит
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Названа конечная цена

Журналисты рассказали, сколько зарабатывает в среднем Алла Борисовна за выступления на новогодних корпоративах. Как оказалось, Примадонна опережает всех звезд российской эстрады по сумме, которая в десять раз больше, чем у большинства участников "новогодней елки", на которой размещены артисты с их суммой за выступление на мероприятии.

К примеру, востребованные ныне Валерий Леонтьев просит за участие на корпоративе 10,8 миллиона рублей. Исполнитель "Дельтаплана" проживает в Соединенных Штатах и вынужден платить за содержание своего шикарного особняка в Майами. А вот Филипп Киркоров от него ушел недалеко. Поп-король просит за свое выступление на какие-то 500 тысяч рублей меньше, чем Валерий.

А вот Алла Борисовна, как оказалось, превзошла в цене лидеров этого списка в четыре раза. За корпоратив она просит 44,9 миллиона рублей. Пока, кстати, неизвестно, согласится ли кто-то из бизнесменов потанцевать под ее живое выступление за такую сумму – поистине огромную. 

Ранее озвученное Пугачевой предложение по выступлениям с иронией оценил музыкальный критик Сергей Соседов.

Источник: Super.ru ✓ Надежный источник
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