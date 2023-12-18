Знаменитости стараются сохранить работу

В начале декабря традиционно в Москве прошли съемки "Песни года". На мероприятии собрались все главные звезды российского шоу-бизнеса – даже те, которых на нем публика особо не ждала. Концерт обернулся сразу несколькими скандалами.

Например, россияне оказались недовольны тем, что выступить приехали Кристина Орбакайте и Александр Ревва. Последний за кулисами даже в панике сбежал от российской публики.

Затем во время исполнения финальной песни другие артисты грандиозно унизили SHAMAN прямо на сцене – все отказывались смотреть на певца, отворачивались от него, когда он пел свою часть композиции. Из-за такого поведения Дронов вскоре резко покинул съемочную площадку.

Теперь же стало известно, что унизившие SHAMAN артисты на "Песне года" столкнулись с серьезными проблемами – вскоре после инцидента большинство из них подхватили серьезную простуду. Менеджеры концерта утверждают, что каждая вторая знаменитость на съемках кашляла, чихала и даже не скрывала этого. При этом все, как водится в шоу-бизнесе, при встрече крепко обнимались и целовались друг с другом.

Вскоре после этого появились новости о болезни Леры Кудрявцевой, которая попала к врачам в Минске, а также Ларисы Долиной. Отлеживаться из звезд никто не собирается, поскольку сейчас у них самый насыщенный рабочий период – в итоге большинство стало скрывать симптомы от организаторов, опасаясь, что их могут снять с выступлений.