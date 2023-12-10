Кудрявцеву увезли в больницу в тяжелом состоянии: что произошло с ведущей

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Исполнитель Сергей Лазарев сообщил, что у телеведущей Леры Кудрявцевой диагностирована пневмония. Поэтому участие блондинки в "Песне года", которая на этот раз проходит в Белоруссии, исключено.
Сам Сергей обо всем узнал только ночью. После приземления Лера, почувствовавшая сильное недомогание, обратилась к медикам, которые и диагностировали пневмонию.
Лера уже успела по этому поводу обратиться к поклонникам, выразив сожаления за ситуацию. На кадрах лежащая под капельницей Кудрявцева попросила у публики прощения.
Как пишет Baza, блондинку госпитализировали в ночь на 10 декабря. Блондинка чувствовала сильную слабость и постоянно кашляла. А телеведущая Екатерина Гордон сообщила, что Лера чувствовала себя крайне плохо. Результаты КТ показали воспаление легких.
До этого в медиа сообщалось, что прямо во время съемок упала в обморок Надежда Бабкина.
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