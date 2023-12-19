Сергей Лавров резко высказался о SHAMAN: "Много не напляшешь"

Певца посчитали специфичным артистом

Сегодня в нашей стране нет человека, который бы не был знаком с творчеством внезапно покорившего музыкальный Олимп исполнителя Ярослава Дронова, выступающего под звучным псевдонимом SHAMAN. Артист вызывает противоречивые эмоции у публики, однако равнодушных не остается. Так, с резким высказыванием по поводу творчества певца выступил известный российский продюсер Сергей Лавров.



Концертный директор считает, что артисты формата SHAMAN’а востребованы только на крупных государственных и официальных мероприятиях. Для корпоративов и зажигательных праздников специфичная подача Ярослава Дронова не особо подходит, уверен Лавров.



Продюсер добавил, что, учитывая небывалую популярность SHAMAN’а на сегодняшний день, без него сложно представить празднование государственных торжеств. День города, День шахтера, День учителя и так далее вряд ли обойдутся без Дронова. Но для корпоративных праздников SHAMAN не особо подходит.

"Это не корпоративный артист, в ресторанах нужен тот, под кого народ бы пел и танцевал. Под SHAMAN много не напляшешь", – резко отметил Лавров.

К слову, ранее были раскрыты подробности райдера SHAMAN’а. Артист не может обойтись без подушек из гусиного пуха и охраны, отмечает телеканал "360".



Недавно "Утро.ру" писало, что сбежавший из России артист-иноагент оскорбил SHAMAN’а.

