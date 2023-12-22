Вайкуле жестко осадила патриотку Гагарину

Артистке не понравилось, что та перепела Пугачеву

Прибалтийская певица Лайма Вайкуле дала новое интервью, в котором прокомментировала происходящее в России. Знаменитость заявила, что очень негативно относится к большинству новостей, которые получает с российской территории.

Например, ей не понравились новые законы в стране – она посчитала их несправедливыми по отношению к человеку. Также Вайкуле возмущает, что сейчас каждый "строчит кляузы", чтобы выделиться из толпы. Особенно ей не нравятся доносы в отношении близких друзей Аллы Пугачевой и Максима Галкина*.

Лайма Вайкуле также высказалась в адрес Полины Гагариной, которую в последнее время стали называть новой Примадонной российской эстрады. Не так давно артистка со сцены исполнила один из хитов Аллы Борисовны – "Любовь, похожая на сон".

"Лучше было бы не браться за это, потому что показали высокий и низкий уровень. Только это было видно. Лучше не брать песни чужие, если ты не можешь ее спеть иначе, не можешь что-то создать свое... Ну тогда зачем? Все равно так (как Пугачева) не получится, все равно это будет второй вариант, не первый", – смеясь, жестко осадила Вайкуле патриотку Гагарину.

При этом прибалтийская артистка подчеркнула, что не знает, как к этому отнеслась Алла Пугачева, поскольку на эту тему с ней не разговаривала.