Русофобка Вайкуле снова плюнула в россиян: "Каменный век"

Русофобка Вайкуле снова плюнула в россиян: "Каменный век"
Лайма Вайкуле. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка продолжает сыпать гадости

Многие звезды, заработавшие космические гонорары и получившие международную известность благодаря возможностям, которые им дала наша страна, после известных событий прошлого года записались в стан ярых русофобов. Среди таких знаменитостей оказалась некогда любимая российскими поклонниками певица Лайма Вайкуле. Теперь же артистка только и делает, что говорит гадости о нашей стране.

Недавно знаменитость снова смачно плюнула в Россию и ее жителей. Лайма Вайкуле объявила, что "мы откатываемся в каменный век". Видимо, таким хамским образом певица хотела подчеркнуть, что считает все решения российских властей дикостью.

Вайкуле добавила, что происходящее стало напоминать ей "советское время". Учитывая, что именно в тот период истории России артистка получила все, такая глубокая ненависть к СССР слабо понятна. Впрочем, сегодня Лайму хлебом не корми, дай сказать гадость о России. Видимо, она готова использовать любые образы, чтобы продемонстрировать свою русофобскую натуру.

К слову, ранее рискнувшую пересечь границу Израиля Вайкуле отправили в сектор Газа.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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