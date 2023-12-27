Юрист озвучил плохие новости для Пугачевой и Галкина*

Юрист озвучил плохие новости для Пугачевой и Галкина*
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
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Разбирательство в отношении звезд не закончено

После долгой проверки Следственный комитет все же свернул дело в отношении Аллы Пугачевой и Максима Галкина*, которое инициировали на фоне их высказываний. Следователи не нашли состава преступления, а потому вернули все документы обратно в МВД.

Как сообщает RT, артистов проверяли по трем статьям: распространение фейков, дикредитация ВС РФ, а также оскорбление действующей власти. Начало положило одно из летних выступлений юмориста в 2022 году, в которых были слова о произошедшем не так давно в Одессе.

Такой исход стал крайне благоприятным для Пугачевой и Галкина*, которые, по слухам, не теряют надежды вернуться в Россию. Адвокат Андрей Алешкин утверждает, что пока говорить об окончании всех разбирательств рано.

Вердикт об отсутствии уголовного состава преступления выявили после лингвистической экспертизы. И СК отказался брать дело для дальнейшего разбирательства.

"Но МВД может провести свою дополнительную проверку", – озвучил юрист плохие новости для Пугачевой и Галкина*.

Поэтому гарантий, что дело снова не поступит в СК нет.

Ранее адвокат Сергей Жорин выразил мнение, что отказ от разбирательств в отношении семейства Примадонны стало здравым смыслом, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". В противном случае это было бы грустным исходом.

*признан иноагентом в РФ

Источник: Абзац
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