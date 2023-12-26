"Ее подтолкнул Галкин*": Николаев с горечью высказался об отъезде Пугачевой

Телеведущий сокрушается из-за произошедшего

Вот уже практически два года Примадонна проживает вдали от родной страны. Изначально поговаривали, что в скором времени Алла Пугачева вернется домой, однако та перебралась из Израиля на Кипр.

Телеведущий и народный артист РФ Юрий Николаев, которого с Примадонной связывает многолетняя дружба, признался, что за произошедшее с певицей ему, как и многим, обидно. Алла была любима так, как никто на сцене. И тут произошло неожиданное.

"Мудрая, умная, талантливая женщина. Почему так произошло? Мне кажется, ее подтолкнул Галкин*", – вздохнул ведущий "Утренней почты", заявив, что не станет обсуждать отношения супружеской пары.

С Пугачевой Николаев успел реализовать множество проектов. Пугачева нередко появлялась на его программе – а за кулисами они общались уже как закадычные друзья. Правда, теперь никакого общения нет.

Кстати, Примадонна появлялась в родной стране уже дважды за текущий год. Впервые она появилась на похоронах Юдашкина, а затем, по слухам, посещала студию звукозаписи в Тверской области.

*признан иностранным агентом решением Минюста