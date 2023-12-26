Принято важное решение

В течение почти 25 лет Алла Пугачева ежегодно снимала свои "Рождественские встречи". Программа выходила в эфир перед 7 января. Там она была не только режиссером, но и ведущей, а для многих звезд было честью принять участие в шоу.

Проект не имел одного места прописки – его поочередно выкупали то телеканал "Россия 1", то НТВ, то "Первый". В 2013 году вышел последний выпуск, после которого и сама Алла Пугачева решила завязать со своей карьерой и уйти на пенсию. С тех пор программа на экранах не появлялась.

Однако недавно стало известно, что после отъезда звезды из страны рождественское шоу Пугачевой решили вернуть на Первый канал. Такое решение, вероятно, принял Константин Эрнст. Теперь передача будет называться "Рождество с Григорием Лепсом".

Ведущими проекта станут Яна Чурикова и Александр Олешко. Ожидается, что свои песни споют партиотичные артисты – среди них SHAMAN, Лепс, Пелагея, Пресняков и Подольская, Михайлов, Зара, Долина и другие. Шоу выйдет в эфир 7 января.

Ранее стало известно, что уголовное преследование в отношении Аллы Пугачевой и ее мужа не получило ход. СК не нашел состава преступления в действиях артистов.