В России предложили наказать организаторов за бойкот SHAMAN'а на "Песне года"

В России предложили наказать организаторов за бойкот SHAMAN'а на "Песне года"
Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
Народный артист назвал выходку коллег откровенным позором

Григорий Лепс жестко высказался в адрес артистов, которые отказались делить сцену вместе с SHAMAN (Ярославом Дроновым). Народный артист эмоционально высказался, заявив, что коллеги банально обрекли на себя позор таким поступком на "Песне года".

Как пишут медиа, звезды старались игнорировать SHAMAN'а – ни Филипп Киркоров, ни Валерия с Константином Реввой и Полиной Гагариной старались не пересекаться с SHAMAN'ом и даже не смотрели на него. Непонятно, однако, по какой причине столь щепетильные артисты не выражали никаких принципов во время выступлений в Кремлевском дворце.

Лепс же осудил артистов, объявивших Ярославу негласный бойкот – речь идет о тех, кто ни разу не был на передовой и не выступал перед солдатами. Григорий назвал выходку коллег "позором года".

Исполнитель хита "Рюмка водки на столе" предложил уволить и наложить штраф на сотрудника, который пригласил всех упомянутых звезд на "Песню года". 

Ранее общественник Роман Худяков высказался о райдере SHAMAN – оказалось, что певец выставляет весьма "звездные" требования организаторам мероприятий. По мнению политика, талантливого артиста нужно лишить "сверхдохода" – для того, чтобы он оставался как можно ближе к народу.

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
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