"Я там нужен": SHAMAN готов отправиться на фронт

Певец считает, что его присутствие необходимо рядом с теми, кто рискует жизнью ради будущего страны

Ярослав Дронов, которого знают под сценическим именем SHAMAN, не раз доказывал свой патриотизм и силу воли. Знаменитость уже выступал в зоне СВО, но по-прежнему ощущает, что нужен там, на передовой.

SHAMAN уже приезжал в приграничные населенные пункты, где его музыка особенно важна тем, кто живет по тем же принципам, что и сам певец. Он своим творчеством и выступлениями перед бойцами помогает им осознать, что страна гордится своими героями.

Кроме того, Дронов, исполняя песни перед солдатами подпитывает их уверенностью и силой. Организаторы концертов признаются, что на передовой очень ждут приезда артиста и считают его неким ориентиром. К тому же, SHAMAN и сам готов отправиться на фронт.

"Я знаю, что я там нужен ", – признался исполнитель.



Поклонники Ярослава Дронова восхищаются не только его деятельностью, но и тем, что жена поддерживает мужа в его делах и стремлении почаще ездить в опасные зоны. Переживая за безопасность Ярослава, Елена понимает, что его присутствие и поддержка нужны бойцам.

Ранее мы писали о том, что SHAMAN опроверг то, как его назвали "кремлевским проектом".

