"Я там нужен": SHAMAN готов отправиться на фронт

"Я там нужен": SHAMAN готов отправиться на фронт
SHAMAN. Фото: Petrov Sergey/news.ru globallookpress.com
Певец считает, что его присутствие необходимо рядом с теми, кто рискует жизнью ради будущего страны

Ярослав Дронов, которого знают под сценическим именем SHAMAN, не раз доказывал свой патриотизм и силу воли. Знаменитость уже  выступал в зоне СВО, но по-прежнему ощущает, что нужен там, на передовой.

SHAMAN уже приезжал в приграничные населенные пункты, где его музыка особенно важна тем, кто живет по тем же принципам, что и сам певец. Он своим творчеством и выступлениями перед бойцами помогает им осознать, что страна гордится своими героями.

Кроме того, Дронов, исполняя песни перед солдатами подпитывает их уверенностью и силой. Организаторы концертов признаются, что на передовой очень ждут приезда артиста и считают его неким ориентиром. К тому же, SHAMAN и сам готов отправиться на фронт.

"Я знаю, что я там нужен ", – признался исполнитель.

Поклонники Ярослава Дронова восхищаются не только его деятельностью, но и тем, что жена поддерживает мужа в его делах и стремлении почаще ездить в опасные зоны. Переживая за безопасность Ярослава, Елена понимает, что его присутствие и поддержка нужны бойцам.

Ранее мы писали о том, что SHAMAN опроверг то, как его назвали "кремлевским проектом".

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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