SHAMANа назвали "кремлевским проектом": что на это ответил певец

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Ярослав Дронову потребовалось несколько лет, чтобы о нем заговорила вся Россия. Сейчас исполнителя зовут на самые крупные мероприятия страны, берут интервью, а недавно Ярослав получил звание "Певец года" обойдя предыдущего лидера-легенду – Олега Газманова.
Тем не менее любимца народа регулярно пытаются полить грязью. Чаще всего в адрес SHAMAN'а летят обвинение в "непатриотизме". Якобы Дронов – это "кремлевский проект". Сам SHAMAN предпочитает не обращать внимания на хейт и только смеется, отвечая, что он полностью создал себя сам.
"Тот SHAMAN, что выступает на сцене с триколором и в косухе, и тот, что остается за кадром – разные люди. В темненькой одежде, невзрачный – на улице увидишь, мелочь точно не подашь " – поделился SHAMAN в своем недавнем интервью.
Кроме того, исполнитель искренне удивился обвинениям в отсутствии патриотизма. И напомнил, что он регулярно бывает в зоне боевых действий, а военные с нетерпением ждут его визитов, ведь песни SHAMANа поднимают их боевой дух.
Ранее SHAMAN отказался исполнять гимн России вместе со всеми.
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