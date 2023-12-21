“Когда все веселятся, мне грустно”: SHAMAN признался, что не любит Новый год

“Когда все веселятся, мне грустно”: SHAMAN признался, что не любит Новый год
Ярослав Дронов. Фото: Petrov Sergey/www.globallookpress.com
Автор песни “Я русский” уверен, что это связано с его работой

Российский исполнитель, который стал невероятно популярен после песни "Я русский", признался, что недолюбливает праздники. В интервью Ярослав Дронов (SHAMAN) рассказал, что пока все празднуют, радуются и отмечают, ему грустно. Такую закономерность артист связал с профдеформацией. Ведь пока все наслаждаются музыкой и едят "Оливье", он развлекает публику.

"Обычно, когда праздники, когда все веселятся, мне, наоборот, становится грустно. Наверное, это профессиональная деформация. Ведь я постоянно развлекаю людей и в праздники обычно работаю",  – поделился SHAMAN в интервью.

Все же один праздник SHAMAN отметил с размахом – в честь своего дня рождения артист провел большой сольный концерт в Санкт-Петербурге.

По результатам ВЦИОМ, SHAMAN стал номером один в стране в 2023 году – получил звание “Певец года”. Автор хита "Я русский" на несколько позиций обошел предыдущего лидера Олега Газманова.

К слову, ранее Сергей Лавров отметил, что танцевать под песни SHAMAN не самая лучшая идея. 

Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
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