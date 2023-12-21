SHAMAN'а предложили лишить в России "сверхдоходов"

Иначе народного исполнителя можно "потерять", считает общественник

Общественник Роман Худяков отреагировал на появление в Сети райдера SHAMAN для организаторов. Для коротких поездок артисту требуются люксовые иномарки, а если поездка занимает по времени более полутора часов – минивен "Мерседес" с габаритным матрасом. В отеле же Ярослав Дронов желает видеть огромную кровать с парой подушек из гусиного пуха.

Худяков обратил внимание, что к началу 2022 года SHAMAN был мало кому знаком. А вот после появления хита "Я русский" в августе прошлого года певец оказался на вершине эстрады. Не удивительно, что исполнитель, которого начали засыпать предложениями и средствами, принялся повышать собственные требования организаторам концертов.

В прошлом, напомнил Роман, артисты получали за легальные мероприятия ровно столько, сколько им причиталось – и их публика принимала достойно. На эстраде они оставались на долгий срок. Ныне же такие, как SHAMAN, со слов Худякова, утверждают, что не следят за собственным заработком – всем этим занимается "концертный директор".

Тут, однако, есть чем похвастать: по словам организаторов, суммы у Ярослава от выступлений колоссальные. От трех с половиной до 10 млн рублей. Такие деньги вскружат голову кому угодно. Увы, западная модель шоу-бизнеса давно внедрена в российские реалии.

Согласно одному из недавних райдеров, за пару песен SHAMAN зарабатывает 12 млн рублей. И ситуацию нужно срочно исправлять.

"Нужен "Москонцерт" – и никаких сверхдоходов. Иначе мы потеряем – SHAMAN-а – автора-исполнителя, а он нужен стране!" – высказался Худяков.