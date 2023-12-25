Далеко до Израиля: неузнаваемую Пугачеву заметили в антикварном магазине Пскова

Жена иностранного агента снова всех удивила

После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. Израильское гражданство и синий паспорт "даркон", как писали СМИ, Народная артистка Советского Союза получила в Иерусалиме 22 мая прошлого года.

C тех пор в России она появлялась дважды – в мае приезжала на похороны своего друга модельера Валентина Юдашкина, а в ноябре была на родине всего два дня, чтобы, как писала пресса, не потерять статус налогового резидента.

Песен Пугачевой сейчас нет в эфире – всему виной резкие антироссийские высказывания признанного иностранным агентом ее пятого мужа-юмориста. Но каково же было удивление людей, когда певицу увидели в антикварном магазине на территории Псковского Кремля!

Там в свободной продаже лежат пластинки певицы, вышедшие еще в 80-х годах прошлого века – в ту пору, когда до Израиля Примадонне было еще далеко. На обложках виниловых дисков Пугачева неузнаваемая – она сильно отличается от себя сегодняшней.

Как рассказали в магазине, после объявления мужа певицы иноагентом, люди стали массово сдавать ее пластинки – видимо, боялись хранить их у себя. И сегодня диски Пугачевой отдают тут всего по 100 рублей. Хотя и в этом случае риск быть объявленным финансирующей семью иностранного агента стороной сохраняется...