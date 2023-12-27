Близкий друг сделал заявление о возвращении Пугачевой в Россию

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Из России в Израиль, а из Израиля на Кипр. Почти два года Алла Пугачева с семьей находится в эмиграции. После отъезда примадонны поклонники надеялись на скорое возвращение звезды в Россию. Но Алла появляется на родине лишь иногда, чаще всего визиты связаны с какими-то событиями.
Гитарист Александр Левшин поделился, что расстроен тем, как Алла Борисовна сама себя свергла с пьедестала. Однако, по его мнению, примадонна привыкла к тому, что ей поклоняются, и именно поэтому постоянно приезжает в Россию.
Кроме того, близкий друг Пугачевой признался, что после отъезда долгое время надеялся, что звезда одумается и вернется на родину.
"Но я уже начал сомневаться в ее возвращении (в Россию)", – сделал он заявление.
Также гитарист рассказал, что многие поклонники все еще надеются на скорое возвращение кумира на сцену. К эмиграции, по их мнению, Аллу Борисовну подтолкнул супруг Галкин*.
Ранее стало известно, что рождественское шоу Пугачевой вернут на Первый Канал.
*Признан в России иностранным агентом
Извинения не помогли поп-королю
Важную дату Савельева отметила фотосессией в аутфите total white