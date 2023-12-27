Близкий друг сделал заявление о возвращении Пугачевой в Россию

Гитарист Левшин поделился мнением на этот счет

Из России в Израиль, а из Израиля на Кипр. Почти два года Алла Пугачева с семьей находится в эмиграции. После отъезда примадонны поклонники надеялись на скорое возвращение звезды в Россию. Но Алла появляется на родине лишь иногда, чаще всего визиты связаны с какими-то событиями.

Гитарист Александр Левшин поделился, что расстроен тем, как Алла Борисовна сама себя свергла с пьедестала. Однако, по его мнению, примадонна привыкла к тому, что ей поклоняются, и именно поэтому постоянно приезжает в Россию.

Кроме того, близкий друг Пугачевой признался, что после отъезда долгое время надеялся, что звезда одумается и вернется на родину.

"Но я уже начал сомневаться в ее возвращении (в Россию)", – сделал он заявление.

Также гитарист рассказал, что многие поклонники все еще надеются на скорое возвращение кумира на сцену. К эмиграции, по их мнению, Аллу Борисовну подтолкнул супруг Галкин*.

Ранее стало известно, что рождественское шоу Пугачевой вернут на Первый Канал.

*Признан в России иностранным агентом