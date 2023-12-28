Пашутин высказался о премиях и эфирах дочери уехавшей из России Пугачевой

Пашутин высказался о премиях и эфирах дочери уехавшей из России Пугачевой
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кристина Орбакайте в декабре участвовала в ряде сборных концертов, снималась в "огоньках" и получала престижные награды. Многие звезды были подобным возмущены

После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. Израильское гражданство и синий паспорт "даркон", как писали СМИ, Народная артистка Советского Союза получила в Иерусалиме 22 мая прошлого года.

Певица с признанным иностранным агентом пятым мужем порой позволяют себе антироссийские высказывания и русофобскую риторику. Более того, они принимали участие в фестивале Лаймы Вайкуле, на котором собирались деньги для боевиков ВСУ. Насколько корректно на этом фоне давать награды Кристине Орбакайте – старшей дочери покинувшей Родину певицы?

Актер Александр Пашутин считает, что этой теме уделяется слишком большое внимание. И ему не интересно говорить про дочь уехавшей певицы, поскольку есть куда более волнующие его темы.

"Я так далек от Орбакайте, – признался она корреспонденту "Утро.ру". – Знаю, что это какая-то певица, но не слежу за ней и ее творчеством. Я близок к своей жене, к детям, к внукам,  это для меня важнее наград и эфиров Орбакайте".

"Если кому-то нравиться давать ей премии, деньги – пусть дают, – продолжает мудрый Пашутин – Что я тут могу поделать?! Я не думаю и над тем, вернется ли в Россию ее мать – мне все равно. Мне важнее, что мои студенты сделали сейчас спектакль "Три сестры". А прочее мало волнует". 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
По теме

"Окей" и "Лента" вводят ограничения на продажу яиц перед Новым годом

Магазины принимают меры один за другим по всей стране

Оказавшийся в инвалидной коляске Шуфутинский обратился к фанатам

Маэстро шансона после травмы не может долго ходить, но это не повод отказываться от поездок

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей