Пашутин высказался о премиях и эфирах дочери уехавшей из России Пугачевой

Кристина Орбакайте в декабре участвовала в ряде сборных концертов, снималась в "огоньках" и получала престижные награды. Многие звезды были подобным возмущены

После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. Израильское гражданство и синий паспорт "даркон", как писали СМИ, Народная артистка Советского Союза получила в Иерусалиме 22 мая прошлого года.

Певица с признанным иностранным агентом пятым мужем порой позволяют себе антироссийские высказывания и русофобскую риторику. Более того, они принимали участие в фестивале Лаймы Вайкуле, на котором собирались деньги для боевиков ВСУ. Насколько корректно на этом фоне давать награды Кристине Орбакайте – старшей дочери покинувшей Родину певицы?

Актер Александр Пашутин считает, что этой теме уделяется слишком большое внимание. И ему не интересно говорить про дочь уехавшей певицы, поскольку есть куда более волнующие его темы.

"Я так далек от Орбакайте, – признался она корреспонденту "Утро.ру". – Знаю, что это какая-то певица, но не слежу за ней и ее творчеством. Я близок к своей жене, к детям, к внукам, это для меня важнее наград и эфиров Орбакайте".

"Если кому-то нравиться давать ей премии, деньги – пусть дают, – продолжает мудрый Пашутин – Что я тут могу поделать?! Я не думаю и над тем, вернется ли в Россию ее мать – мне все равно. Мне важнее, что мои студенты сделали сейчас спектакль "Три сестры". А прочее мало волнует".