Всего три слова: что сказала Пугачева в Новый 2024 год

Всего три слова: что сказала Пугачева в Новый 2024 год
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка придумала свой емкий тост

В новогоднюю ночь российские артисты Алла Пугачева и Максим Галкин* решили хранить молчание. Они не опубликовали ничего в соцсетях, а также не дали ни одного интервью. Их выступлений в праздник тоже не было – вероятно, в этом году они решили встретить Новый год тихо в кругу близких людей. 

При этом стало известно, что сказала Пугачева во время празднования новогодней ночи. Это рассказала ее подруга Лайма Вайкуле в своем новогоднем обращении. Артистка, по ее словам, выдала всего три емких слова. 

"Замечательно сказала Алла Пугачева: "Свобода, закон и достаток!". Я полностью согласна с ней", – отметила певица.

Такое обращение Вайкуле сделала в соцсетях специально для русскоговорящей публики – она не стала переходить на латышский, как в другом своем поздравлении. 

В комментариях многие поблагодарили ее за слова и поздравили артистку с Новым 2024 годом.

Ранее актер Пашутин рассказал, как относится к выступлениям дочки Примадонны Кристины Орбакайте в России.

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Источник: Экспресс Газета
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