Обнищавший в США внук Пугачевой нашел себе работу в России

Пресняков с радостью воспользовался возможностью

Никита Пресняков, на протяжении нескольких месяцев пытавшийся найти достойный источник заработка в Штатах, все-таки смог устроиться на работу по призванию. Наследник Примадонны написал музыку для российского сериала "Триггер" с Максимом Матвеевым в главной роли.

Гордый Никита сообщил поклонникам, что альбом уже есть в Сети. Правда, авторство Пресняков разделил вместе с гитаристом Романом Арсафесом. Альбом с вокальными композициями доступен, а вот инструментал еще не появился в Интернете.

Таким образом 32-летний Никита подтвердил, что все еще зарабатывает средства в России, которую покинул в 2022 году вместе с женой Аленой. До этого Пресняков рассказывал о своих попытках достичь высот в съемках музыкальных клипов.

До этого в медиа ходили слухи, что Пресняков попал под внимание российских приставов. По некоторым данным, мужчина не оплатил штрафы в ГИБДД, сумма доходит практически до 60 тыс. рублей.

До этого мы рассказывали о необычных попытках Преснякова заработать в Штатах.