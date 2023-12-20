Убежавший из России внук Пугачевой придумывает нестандартные заработки

Убежавший из России внук Пугачевой придумывает нестандартные заработки
Никита Пресняков. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press globallookpress.com
Дело дошло до токенов, виртуальных монет и продажи NFT-работ

Когда-то Никита Пресняков утопал в роскоши и славе, живя среди знаменитостей. Сын и внук звезд не испытывал нужды и был популярен. В прошлом году внук Примадонны сбежал в США и теперь пытается хоть как-то заработать.

В покинутом Отечестве у Преснякова-младшего единственная  зарегистрированная фирма, продающая спортивные тренажеры. В 2022 году дохода вышло на два миллиона рублей. Кроме того, Пресняков выступал со своей группой Multiverse, а еще играл в Губернском театре главную роль. После побега всего этого не стало.

За рубежом о концертах младшего Преснякова тоже не слышно. У него есть дорогая квартира на Манхэттене, купить которую внуку помогла звездная бабушка. Но коммунальные платежи в Америке очень высокие. Никита сейчас работает обычным клипмейкером, снимая видеоролики для западных артистов. Понятно, что его теперешние заработки и рядом не стояли с привычным уровнем жизни и роскоши.

Внук Пугачевой решил продать дом на Истре, подаренный Примадонной. Но пока особняк не купили, Пресняков-младший пытается заработать нетривиальными методами. Так, например, он состоит в сообществе, специализирующемся на виртуальных деньгах, а также акциях и цифровых произведениях искусства. Еще один способ заработать для Преснякова – цифровые питомцы, которых разводят и продают.

При этом родственники по линии отца Никиты Преснякова, в отличие от родни со стороны матери, никуда из России не уехали.

Ранее мы писали, что Никита Пресняков советовался с подписчиками по поводу своего имиджа.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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