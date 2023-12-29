Соседов назвал главную ошибку Пугачевой: "Она уже на земле"

Соседов назвал главную ошибку Пугачевой: "Она уже на земле"
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Критик объяснил, что произошло с экс-примадонной

После постыдного бегства из России некогда любимая зрителем и обласканная властью певица Алла Пугачева потеряла уважение публики и свое влияние. Сегодня имя артистки всплывает лишь на фоне череды скандалов или в критических замечаниях на ее счет со стороны бывших коллег по отечественному шоу-бизнесу. Главную ошибку "Женщины, которая поет" назвал модный музыкальный критик Сергей Соседов.

Эксперт по отечественному шоу-бизнесу подчеркнул, что самое большое его разочарование в творческих деятелях связано именно с Пугачевой. Ее падение обескуражило и вызвало недоумение у многих. Соседов считает, что провал Аллы Борисовны во многом связан с тем, что она перестала развиваться и полностью исчерпала свои ресурсы. Пугачева потеряла энергию, голос, интонации, но отказалась принимать суровую действительность.

"Все ушло, а человеку кажется, что он еще на коне. Ей кажется, что она в седле, а она уже на земле. Это очень печально", – подчеркнул Соседов.

Сергей отметил, что Пугачева сильно изменилась из-за своего образа жизни. Кроме того, артистка всеми силами пыталась отодвинуть старость, не желая принимать естественный ход вещей.

К слову, ранее Соседов объяснил отказ SHAMAN посещать "голую вечеринку" Ивлеевой.

Источник: ТН Звезды ✓ Надежный источник
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