Ливанов жестко проехался по Пугачевой: "Кто она, чтобы я о ней думал?

Российский актер, сыгравший знаменитого сыщика с Бейкер-стрит, считает примадонну не заслуживающей внимания

Уже два года примадонна российской эстрады Алла Пугачева в эмиграции. Сначала она с мужем и детьми уехала в Израиль, оттуда перебралась на Кипр. Василий Ливанов, сыгравший Шерлока Холмса в знаменитом киносериале о приключениях сыщика, считает, что артистка не заслуживает его комментариев.

Поначалу поклонники верили в рассказы про отпуск и искренне считали, что Пугачева скоро вернется. Но она только наезжала в страну по разным поводам. О постоянных переездах звезды резко отозвался "Шерлок Холмс" советского кинематографа.



"Кто она такая, чтоб я о ней думал?" – возмущенно заметил актер.



Василий Ливанов считает Пугачеву "мыльным пузырем русской культуры" и уверен, что она и другие беглые артисты не стоят внимания. Выразился артист и по поводу высказывания гитариста примадонны Александра Левшина, сказавшего, что многие поклонницы Пугачеву не простят. Актер посоветовал с этим вопросом к поклонницам звезды и обратиться. Сам он не готов расходовать время на мысли о ней.

Ливанов добавил, что народные артисты должны поддерживать свою страну, поскольку именно народ, зритель вознес их на пьедестал. Актер заметил, что звание народного артиста налагает двойную ответственность, но покинувшим страну оно не знакомо.