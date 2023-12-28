SHAMAN и "голая вечеринка": поступку певца нашли объяснение

Шабаш Ивлеевой продолжают обсуждать

Вертеп, который устроила популярная российская блогерша Анастасия Ивлеева, претендует на звание самого громкого события уходящего года. Действительно, учитывая ситуацию, в которой оказалась наша страна, такая выходка сливок отечественного шоу-бизнеса многим показалась наглой издевкой. К счастью для фанатов новой звезды уходящего года SHAMAN, артиста на этом мероприятии не было.



Почему Ярослав Дронов (настоящее имя SHAMAN) не посещал "голую вечеринку" Ивлеевой, рассказал известный звездный критик Сергей Соседов. Эксперт по светской тусовке объяснил отсутствие SHAMAN на шабаше тем, что Ярослав в принципе не в ходит в круг близких друзей Ивлеевой и ей подобных.



Покоривший музыкальный Олимп молодой певец не общается с большинством знаменитостей, которые оказались в числе приглашенных на закрытое мероприятие. Соседов подчеркнул, что молодой человек предпочитает вечеринки другого характера и мало взаимодействует с Ивлеевой и ее окружением.



В то же время, по мнению Соседова, дружба в среде участников тусовки отсутствует в принципе, все это – показуха. Сергей уверен, что, например, Ивлеева не является близким человеком Ксении Собчак, таким образом они лишь "обозначают круг общения".



К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, что ждало бы участников "голой вечеринки" 100 лет назад.

